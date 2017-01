Prins Louis (30) en prinses Tessy (31) van Luxemburg gaan scheiden

Treurig nieuws uit Luxemburg vandaag: prins Louis en zijn vrouw Tessy gaan scheiden. Dat maakte het Luxemburgse hof bekend namens Louis’ ouders groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa.

“Onder deze droeve omstandigheden rekenen zij op het begrip van allen om de privésfeer van het paar en hun kinderen te respecteren”, zo staat in het persbericht.

Zoon

Prins Louis en prinses Tessy waren sowieso al niet bepaald van onbesproken gedrag. Tessy ontmoette Louis toen ze in het leger werkte. In maart 2006 werd hun zoon Gabriel geboren terwijl Louis nog geen twintig jaar oud was en het stel ook niet getrouwd was – en dat bovendien ook niet van plan waren.

Prinses van Luxemburg

Een paar maanden later gingen de twee alsnog overstag en trouwden ze in september 2006. Tegelijkertijd gaf prins Louis al zijn rechten op de troon weg. Een jaar later kwam hun tweede zoon Noah ter wereld. Groothertog Henri was jaren later van de schrik bekomen en schonk zijn schoondochter alsnog de titel prinses van Luxemburg en de kleinkinderen werden prins van Nassau.

Londen

Louis en Tessy woonden overigens al een aantal jaar niet meer in Luxemburg. Ze wonen in Londen waar ze studeerden en werkten voor verschillende liefdadigheidsinstellingen.

Bron: HLN.be. Beeld: Brunopress