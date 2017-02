Grappig én schattig: prinses Charlotte trekt in de armen van haar moeder een gekke bek

Als prinsesje zijnde wordt er een hoop van je verwacht. Nette haren, schone kleertjes en je hoort lief te lachen naar iedereen die je ziet. Gekke bekken trekken hoort daar niet bij.

Toch kon de schattige prinses Charlotte, het 18 maanden oude dochtertje van William en Kate, het eventjes niet laten.

Toen ze werd vastgehouden door haar moeder had ze even een lekker speels momentje, zoals alle kinderen dat hebben. Iemand maakte een foto op precies het goede moment en het resultaat is heel grappig. Wij vinden het té leuk: want ieder kind is tenslotte ook gewoon een kind. Ook prinsesjes. En dat mag.

Toch lijkt haar 3-jarige broertje prins George er ook wat van te kunnen. Hoewel die vooral zoet en onschuldig kijkt…

The Cambridge’s at Sandringham today for church. Een bericht gedeeld door Prince George of Cambridge 💜 (@princegeorgepictures) op 25 Dec 2016 om 5:47 PST

Bron & Beeld: Instagram / Getty