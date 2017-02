Prinses Irene schrijft een open brief aan de lijsttrekkers

Prinses Irene heeft een open brief geschreven aan de lijsttrekkers waarin ze hen oproept hun verantwoordelijkheid te nemen als het aankomt op het klimaatbeleid.

“De manier waarop we met de Aarde omgaan is economisch gedreven roofbouw.

De enige waarde lijkt nog de aandeelhouderswaarde. De waarden die er werkelijk toe doen, zoals die van de natuur, de menselijke gezondheid en de sociale leefgemeenschap worden in de prijzen van de heilig verklaarde markt niet meegenomen”, schrijft de prinses.

Verantwoordelijkheid

“Het echte politieke debat over hoe wij met elkaar en met de Aarde omgaan, wordt nog steeds niet gevoerd. Wie heeft de moed en wie neemt de verantwoordelijkheid en het initiatief om de grote samenhangende existentiële problemen waarvoor we nu zijn geplaatst als kern te nemen van politieke analyses en debat?”, besluit ze haar brief.

Lees de complete brief van de prinses hier.

Bron: Welingelichtekringen.nl. Beeld: ANP