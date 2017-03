Pup wordt neergeschoten omdat hij het vliegverkeer hindert

In Nieuw-Zeeland zijn veel mensen verbaasd en boos: hoe kón dit gebeuren? De politie heeft een jonge hond van 10 maanden oud doodgeschoten omdat het geschrokken dier over een landingsbaan rende.

Ze konden het hondje maar niet te pakken krijgen en zagen daarom geen andere uitweg dan de viervoeter neer te schieten.

Schrik

Grizz, de beveiligingshond, die dus bij de politie hoort, was ergens van geschrokken. Hij was daarom ontsnapt en rende in paniek rond over het terrein. Door het loslopende dier hadden 16 vluchten vertraging opgelopen.

Volgens dierenbeschermers was het allesbehalve nodig dat er zo’n drastische maatregel werd genomen. Het erge vinden velen: op het moment dat de hond werd doodgeschoten, was hij niet eens in de buurt van een landingsbaan. Ze hadden volgens dierenbeschermers veel beter een verdovingspijl kunnen gebruiken.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Facebook