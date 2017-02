Tijdens zijn dienst vond een politieagent in Dallas een 3 maanden oude puppy in een truck op een parkeerplaats. Hij was daar moederziel alleen achtergelaten. Het wordt nog erger: puppy Opie was in coma, omdat hij een overdosis heroïne had gekregen.

De vermoedelijke eigenaars van puppy Opie zijn gearresteerd, omdat ze in de winkel met prijzen sjoemelden en in het bezit waren van drugs.

Reddingsactie

De dierenarts en de agenten hebben de arme Opie meteen naar de intensive care voor dieren gebracht: ze waren er net op tijd bij, hij was al bijna gestopt met ademhalen. Het duurde nog 24 uur voordat de drugs uit zijn lijfje was.

Toekomst

Er wordt nu bepaald wanneer Opie weer gezond genoeg is om opgenomen te worden in een gezin dat wél goed voor hem kan zorgen. Gelukkig heeft het arme beestje het overleefd!

Ook met deze met lijm besmeerde puppy liep het godzijdank goed af…

LEES OOK:

Bron: Little Things. Beeld: iStock

De meest bijzondere artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.