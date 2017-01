Racepaard wint wedstrijd maar direct na de finish gebeurt het ondenkbare

In Engeland is paardensport ontzettend geliefd: in het weekend kijken duizenden mensen naar de renpaarden en hun ruiters. Maar vandaag ging het mis.

De Grand National is de bekendste wedstrijd van het jaar, die ook altijd live op televisie wordt uitgezonden.

Geschokt

Dit jaar was voor velen de hoop gevestigd op het prachtige renpaard Many Clouds. Dit mooie dier won in 2015 ook al deze wedstrijd en ze toonde zich op veel wedstrijden het beste paard van de bak. En de wedstrijd verliep zoals velen wilden: Many Clouds was de snelste van allemaal en won. Iedereen op televisie kon meekijken. Maar direct na de finish gebeurde het ondenkbare.

Stoppen

Het arme dier kreeg een hartaanval en stierf ter plekke. Dit was live op televisie te zien en niemand kon geloven wat er aan de hand was. Van het ene op het andere moment lag het arme dier op de grond en kon het niet meer bewegen. Op social media stromen de berichten over deze droevige gebeurtenis binnen. Volgens sommigen is het niet meer ‘oké’ om dieren te gebruiken voor een sport: “Een renpaard stierf na een wedstrijd. Dit is dierenmishandeling”. Een ander zegt: “Ik ben geen dierenactivist, maar ik snap niet dat dieren kunnen sterven voor ons entertainment.” De ruiter heeft nog niet gereageerd op de verdrietige gebeurtenis.

Terrible scenes here at #Cheltenham. Many Clouds has just beaten the best horse in racing and collapsed. Probably a goner. pic.twitter.com/zuGmJ8Uq5d — Bye Bye EU 🇪🇺👋🏻 (@KillSocialism) 28 januari 2017

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock