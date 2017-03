Prinses Ariane heeft aanbidder. René (9) uit Tilburg stuurt de prinses een liefdesbrief en laat daarin weten dat hij wel een beetje verliefd op haar is.

Volgens kenners is de kans groot dat hij een bijzonder plekje in Ariane’s hart heeft.

Wie weet

“Je bent het mooiste meisje van de hele wereld”, schreef het jongetje. Nadat hij haar op televisie had gezien was hij tot over zijn oren verliefd. Zijn juf hielp hem met het schrijven van de brief. Hij kreeg antwoord van het koningspaar: zij bedanken hem voor zijn lieve woorden over hun dochter. Er is een kleine kans dat René zijn liefde kan ontmoeten. Op Koningsdag brengt de familie namelijk een bezoek aan Tilburg.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP