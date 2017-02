Vreselijk: meisje (13) komt om in pretpark nadat riem van attractie losschiet

Een afschuwelijk drama in een Chinees pretpark. Een 13-jarig meisje overlijdt nadat ze uit een attractie viel.

Het ondenkbare gebeurde: haar veiligheidsgordel liet los.

De tekst gaat verder na de video.

Kat heeft ’t niet zo op sneeuw.

Vreselijk

Het ongeluk gebeurde in het pretpark Chaohua Park. En de beugel die haar alsnog had moeten beschermen om niet uit het apparaat te vallen, zat te los. Het gaat om een soort draaiende ‘bank’ die ook op z’n kop gaat. De attractie werd afgelopen december nog goedgekeurd door de inspectie, dus het lijkt te gaan om iets wat nooit had mogen en kunnen gebeuren.

Vergoeding

De familie krijgt 118 duizend euro van het pretpark. De attractie mag in het hele land niet meer worden gebruikt tot nadere inspecties. Het park heeft niet hoeven sluiten vanwege het ongeluk.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock