De ‘rondingen’-campagne van Zara roept een hoop verontwaardiging op om deze reden

Zara maakt niet bepaald vrienden. De Spaanse kledingketen heeft een campagne opgezet waarbij ze vrouwen aanmoedigen hun rondingen te omarmen. Alleen komt die boodschap niet helemaal overeen met de modellen die ze kozen voor deze campagne…

Je zou denken dat voor een ‘love your curves’-campagne de keten modellen zou inzetten die íets meer rondingen hebben dan het standaard (lees: ultraslanke) model.

Uiteraard kunnen ook dunne vrouwen rondingen hebben, maar toch zijn veel klanten teleurgesteld in deze actie. Voor Zara was dit namelijk de ultieme gelegenheid geweest om van de gebaande paden te treden en eens voor een ander type model te kiezen.

Op Twitter delen mensen volop hun verontwaardiging.

You have got to be shitting me, Zara. pic.twitter.com/tiOsJv5AVy — Muireann O’Connell (@MuireannO_C) February 28, 2017

ZARA DO YOU KNOW WHAT CURVES ARE pic.twitter.com/NjJaPnCNx2 — MattMo (@mattmodeterding) February 28, 2017

All bodies are equally beautiful but… curves where? This is false advertising and could lead to bad self image on young girls c’mon @ZARA https://t.co/ebV8LwITRj — rico (@erikson0302) March 1, 2017

