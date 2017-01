Rossana Kluivert deelt video met bijzondere (huwelijks)boodschap

Rossana Kluivert en haar Patrick zijn vandaag 9 jaar getrouwd! Om dat heuglijke feit te vieren, deelde Rossana een bijzondere video op Instagram.

In de video is te zien hoe het stel hun huwelijkse geloften herhaalt in – verrassing – Las Vegas!

Rossana ziet er stralend uit in een prachtige witte trouwjurk. Patrick draagt een smoking. Ze reisden af naar Las Vegas om hun geloften te hernieuwen nadat Rossana klaar was met chemotherapie. Ze leed aan lymfeklierkanker.

9 Years married with my best friend ❤ I wanted to share this ” renew our vows” video because we did it after finishing my chemotherapy . And that day together was one of the happiest ever in the funny surroundings of Vegas( with once in a life time funny painted eyebrows 😂🙈) . #❤ @patrickkluivert9 Een video die is geplaatst door Rossana Kluivert (@rossanakluivert) op 28 Jan 2017 om 1:53 PST

Ook al zo zoet

De post van Patrick op Instagram is korter, maar minstens zo lief:

Happy 9th Anniversary sweetheart @rossanakluivert #loveofmylife 🎊🎉❤ Een foto die is geplaatst door Patrick Kluivert (@patrickkluivert9) op 28 Jan 2017 om 1:43 PST

Bron & beeld: Instagram