Déze bekende zanger voltrekt het huwelijk van Roxeanne Hazes

Roxeanne Hazes had nooit verwacht dat ze zou gaan trouwen (zie video), maar nu het toch zo ver is pakt ze de ceremonie voortvarend aan. Zo heeft ze een bekende naam gestrikt als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Niemand minder dan Xander de Buisonjé gaat Roxeanne in de echt verbinden met haar grote liefde Erik Zwennes. Dat maakte Rox bekend via Instagram:

We go way back, maar zeker ook vooruit. Mijn maatje @xdebuisonje gaat ons trouwen. ❤💍 Een bericht gedeeld door Dochter Dre. 👊😎 ⠀⠀ ⠀⠀ (@roxeannehazes) op 25 Mrt 2017 om 3:59 PDT

Holland Zingt Hazes

Of Xander ook een moppie gaat zingen na de plechtigheid (of dat hij de ceremonie zingend doet, wie weet) is nog niet bekend. De zanger en de dochter van André Hazes kennen elkaar al jaren. De voormalige Volumia!-voorman zingt deze dagen mee in de jubileumeditie van het concert Holland Zingt Hazes.

Voorproefje

Benieuwd hoe Xander zo’n trouwerij aanpakt? Hieronder zie je een voorproefje:

Met wie wil jij oud worden? Als Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan ik jullie misschien wel trouwen… 💍#trouwen #Babs Een bericht gedeeld door Xander de Buisonjé (@xdebuisonje) op 16 Mrt 2017 om 1:39 PDT

