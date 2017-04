Roxeanne Hazes, die momenteel lekker op Ibiza vakantie viert (zie video) klapt uit de school over de huidige toestand van haar moeder Rachel, die onlangs opgenomen werd in een psychiatrische kliniek.

Dat het al een langere tijd niet goed ging met de weduwe van André Hazes was bekend. Rachel liet zich onlangs dan ook vrijwillig opnemen in een psychiatrische kliniek en werkt nu hard aan haar herstel.

“In die paar weken dat ze nu in de kliniek zit zie ik al verbetering,” vertelt Roxeanne. “Ik heb geen idee hoe lang ze nog in de kliniek moet blijven, maar het gaat in kleine stapjes de goede kant op. We zijn echt heel trots op haar.”

Roxeanne denkt dan ook dat haar moeder weer de oude wordt, maar dat dat nog wel even gaat duren. “We hebben het hier tenslotte niet over een gebroken been,” zegt ze.

We wensen Rachel veel sterkte toe.

LEES OOK:

Bron: Cosmopolitan. Beeld: Brunopress.