Rutte stuurt na 6 jaar weer een tweet vanaf zijn eigen account

Minister-president Mark Rutte is niet zo van de social media. Maar vandaag stuurde hij voor het eerst in 6 jaar een tweet vanaf zijn eigen account.

Erg gezellig is ‘ie niet, maar wél duidelijk.

De tekst gaat verder na de video.

De premier is open en eerlijk over zijn liefdesleven.

Zo staat er te lezen: “Nul procent, Geert. NUL procent. Het. Gaat. Niet. Gebeuren”. VVD’er Rutte reageert daarmee op Geert Wilders, die in een televisie-interview zei dat hij het zich niet kon voorstellen dat Rutte niet met hem samen zou willen regeren. Wilders betrok zijn de aanhangers erbij die hij hoop te zullen krijgen in de komende verkiezingen in maart. “Je zet niet zomaar 2,5 miljoen mensen opzij. Dat zullen ze niet gaan doen.”

Duidelijk

Maar Rutte is duidelijk geweest.

Dit is de tweet waarin zijn reactie staat:

Nul procent, Geert. NUL procent. Het.

Gaat.

Niet.

Gebeuren. pic.twitter.com/ZC6Xb5peTu — Mark Rutte (@markrutte) 12 februari 2017

Maar Wilders laat het er niet bij zitten en reageert ook weer.Geert Wilders reageerde vandaag op zijn beurt via Twitter weer op de tweet van Rutte. ‘De kiezers zijn de baas in dit land Mark. Voor HONDERD procent’, berichtte de PVV-leider. Het is wat, die verkiezingen. Weet jij al wat je gaat stemmen?

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: AD. Beeld: ANP