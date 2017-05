Triest nieuws: Sabine Wortelboer (15) is overleden

Een week geleden werd Sabine nadat ze haar laatste wens deelde op haar Facebook-pagina nog overspoeld met brieven. Wel 300.000 kaartjes en brieven vielen er op de mat. Maar broer Sol Wortelboer heeft nu bekend gemaakt dat zijn zusje maandag op 15-jarige leeftijd is overleden.

Omroep West meldt dat Sabine in bijzijn van haar familie is overleden. Zo meldt de familie aan de omroep: “Wij waren de heel gelukkige en trotse ouders die daar bij mochten en konden zijn op dat moment. Alles was zo rustig deze afgelopen dagen. Sabi, onze Bini, was nooit bang voor de dood, ze wilde alle gezellige momentjes nog meemaken.”

Broer Sol en presentator van 6Pack en Peking Express plaatste zojuist op Instagram een hartverscheurend eerbetoon aan zijn lieve zusje. “Ons engeltje is gevlogen. Hemel en aarde bewogen. Nu lekker met veel vrede en rust op weg naar boven. Ik heb zo van je genoten lieverd en zoveel van je geleerd. Ik heb met je gelachen en dankbaar met je geleefd. Ik ben ongelooflijk trots op je. Je hebt het echt fantastisch gedaan! Vanaf je eerste adem tot je laatste. Alleen maar lof en oneindig veel liefde. Ik maak een diepe buiging voor je ongelooflijke kracht. Je broer.”

Op veertienjarige leeftijd werd er bij Sabine een zeldzame hersentumor ontdekt. Toen startte ze samen met haar broer Sol een inzamelingsactie voor een speciale behandeling in Amerika. Op 27 april maakte Sabine op haar eigen blog bekend dat er helaas niets meer te doen was. De uitslagen van het ziekenhuis waren slecht. Zo schreef ze: “Het is denk ik tijd om afscheid te gaan nemen.”

Rust zacht lieve Sabine. Heel veel sterkte voor de familie.

