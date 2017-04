Safaa Ayadi (36) heeft een progressieve spierziekte en hoeft niet te werken. Omdat het haar heel veel energie geeft, doet ze het toch. Safaa is gezondheidszorgpsycholoog en geniet elke dag weer van haar werk.

“Ik heb limb-girdle spierdystrofie, een erfelijke spierziekte waardoor mijn spierkracht steeds verder afneemt. Tot mijn tiende kon ik gewoon lopen, maar inmiddels lukt dat niet meer. Ik kan mijn armen en benen niet optillen en ik heb heel weinig kracht in mijn spieren. De spierkracht zal overal in mijn lichaam blijven afnemen. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, maar de kans dat ik geen 65 word, is vrij groot.”

Mensen helpen

“Dat maakt dat ik heel bewust leef. Elke activiteit kost mij lichamelijk energie. Die is bij mij beperkt, dus kijk ik telkens of ik iets leuk en interessant genoeg vind. Mijn werk als gezondheidszorgpsycholoog is dat absoluut. Ik wilde vroeger het liefst bij Artsen zonder Grenzen werken, maar in een rolstoel naar derdewereldlanden is natuurlijk niet te doen. Psycholoog zijn is een heel goede tweede. Ik vind het fijn om mensen te helpen, naar ze te luisteren en ze hoop te geven.”

Rolmodel

“Geen verzekeringsarts zal mij pushen om te gaan werken, maar toch wil ik dit. Ik moet er niet aan denken om de hele dag thuis te zitten. Ik wil een rol spelen in de maatschappij en het verruimt mijn blik en leven. Nieuwe patiënten kijken soms wel even gek op als ik ze in mijn rolstoel uit de wachtkamer haal, maar vaak zijn ze mijn handicap al snel vergeten. In therapie zijn zij met zichzelf bezig en niet met mij. Heel soms merk ik dat mijn handicap de therapie belemmert. Bijvoorbeeld als iemand mij als rolmodel neemt en daardoor vindt dat hij faalt, omdat het hem niet lukt om zijn leven goed op de rails te krijgen.”

Kwaliteiten

“Andersom kan het ook zijn dat mijn beperking mensen kan motiveren om problemen actief aan te gaan. Collega’s zien mijn kwaliteiten en niet mijn handicap. Zo hoort het ook. Bij het vinden van werk heb ik wel een beetje mazzel gehad. Werkgevers kenden me en vroegen me op gesprek. Ik ben heel blij dat zij naar mijn kwaliteiten hebben gekeken en niet naar wat ik mankeer of wat ik niet kan. Ik vind het goed dat de overheid zich inzet voor mensen die dat geluk niet hebben. Hopelijk raakt iedereen er daardoor aan gewend dat mensen met een beperking net zo goed volwaardige collega’s kunnen zijn.”

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Kevan (30) backpackt op de rug van zijn vrienden door Europa.

Tekst: Deborah Ligtenberg. Fotografie: Sanne Tulp