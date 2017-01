Politie waarschuwt met film over vermoorde Kayleigh (15) voor online kinderlokkers

Eind 2015 werd de 15-jarige Kayleigh Haywood verkracht en vermoord, twee weken nadat ze op Facebook in contact was gekomen met een 28-jarige man. De politie heeft nu een schokkende korte film gemaakt over de laatste dagen van haar leven.

De korte film heet Kayleigh’s Love Story en is gemaakt met toestemming en medewerking van haar ouders. De Britse politie en de familie Haywood wil met de video waarschuwen voor de gevaren van grooming: digitaal kinderlokken met de intentie om seksueel misbruik te plegen.

Verliefd

Kayleigh werd in november 2015 via Facebook benaderd door een onbekende man, de 28-jarige Luke Harlow. Ze gaf hem al snel haar telefoonnummer en daarna overspoelde hij haar met berichtjes. Op een avond wisselden ze maar liefst 2643 berichtjes uit. Kayleigh werd verliefd op hem.

Vastgehouden

Na 2 weken wist Harlow haar te overtuigen om naar hem toe te komen en de nacht bij hem door te brengen. Daar werd Kayleigh 2 dagen tegen haar zin vastgehouden door Harlow en zijn buurman Stephan Beadman. Door deze buurman werd ze verkracht en vermoord.

Waarschuwing

De film eindigt met een waarschuwing aan kinderen: als je iemand online ontmoet, weet je nooit zeker met wie je aan het praten bent. Sinds de video is uitgebracht en op verschillende scholen is getoond, hebben al 35 kinderen de moed gevonden om naar de politie te stappen voor mogelijke gevallen van grooming.

Levenslang

In juli 2016 werd Harlow veroordeeld tot 12 jaar cel voor grooming en het tegen haar wil vasthouden van Kayleigh. Beadman heeft levenslang gekregen voor verkrachting en moord.

Bron: Independent.co.uk. Beeld: iStock