Schorpioen valt op hoofd en bijt passagier tijdens vlucht United

Het is niet de beste week voor vliegmaatschappij United. Nadat ze een man op brute wijze uit een overboekt toestel hadden gesleept, viel tijdens een andere vlucht een schorpioen op het hoofd van een nietsvermoedende passagier.

Richard Bell vloog van Houston naar Calgary toen zijn grootste nachtmerrie waarheid werd. De schorpioen was kennelijk ontsnapt uit de bagageruimte en lanceerde zichzelf op het hoofd van de arme man. Tot overmaat van ramp werd hij ook nog gebeten door het dier.

Gebeten

“Mijn man voelde iets in zijn haar”, vertelt Linda Bell. “Hij greep het uit zijn haar en viel op het tafeltje voor hem. Toen hij het bij zijn staart greep, werd hij gebeten”, laat ze weten aan CNN.

Medicus

Richard was in staat de schorpioen in het gangpad te slingeren, waarop een andere passagier ‘o mijn god dat is een schorpioen’ uitriep. Een kordate steward besloot de schorpioen door het toilet te spoelen. “Onze crew zocht meteen contact met een medicus op de grond die ze de hele vlucht lang gegidst heeft. Hen werd verzekerd dat de beet niet levensbedreigend is.”

