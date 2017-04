Blondine maakt sexy selfie maar iedereen kijkt ergens anders naar

Twittergebruikster Shelbs wilde op social media de aandacht trekken van wat leuke mannen door een beetje een uitdagend jurkje aan te trekken. Maar dat pakte anders uit dan verwacht.

Want ze kreeg reacties die ze niet had zien aankomen.

Het ideale jurkje dit seizoen? Mart Visser laat het zien.

Zomerjurk

“Ik heb vernomen dat het tijd is om zomerjurkjes aan te trekken”, schrijft ze enthousiast bij haar foto. Maar in plaats van complimenten over haar outfit en haar figuur, gaat alle aandacht naar de troep in haar kamer. “Ruim je kamer op, meisje”, schrijft iemand op Twitter. “Die kamer is een waar slagveld”, zegt een ander.

Sorry

En ja, eerlijk is eerlijk: een rommeltje is het wel. Want haar kleren liggen zelfs op het raam. Iemand reageert ook op de selfie met: “Ze heeft een gordijn van kleren”. Toch heeft Shelbs een excuus: haar kast is kapot en dus weet ze niet waar ze haar kleding anders moet neerleggen.

Heard it was sundress season pic.twitter.com/TXbXrtLFKe — Shelbs (@_shelbizzle) 18 april 2017

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Twitter