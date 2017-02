Slachtoffer bomaanslag houdt iets moois aan haar trauma over

In 2013 werd de marathon in het Amerikaanse Boston abrupt verstoord door een bomaanslag. Velen raakten (ernstig) gewond. Toch heeft Roseann aan het vreselijke drama iets moois overgehouden.

Ze werd namelijk stapelverliefd op de brandweerman die haar leven redden. En hij ook op haar.

Drama

De vrouw trouwt dit jaar nog met de man die haar op dat angstaanjagende moment in haar leven naar het ziekenhuis bracht. Een liefdesverhaal zoals je ’t zelden hoort: sinds die zwarte dag in april zijn de 2 onafscheidelijk. Roseann deed bijna 4 jaar geleden niet mee aan de renwedstrijd. Ze was toeschouwer en stond bij de finish naar iedereen te kijken.

Mooi

Toen de eerste bom afging, probeerde ze weg te rennen. Maar dat bleek juist geen goed plan. Ze rende de verkeerde kant op en rende richting de tweede bom. Ze raakte ernstig gewond aan haar benen en ze verloor uiteindelijk haar rechterbeen. Haar redder en brandweerman Michael hielp haar opstaan en bracht haar naar de eerste hulp. Hij besloot haar de dagen na het ongeluk op te zoeken in het ziekenhuis en de rest van hun verhaal is geschiedenis.

Bij de aanslag op de marathon kwamen 3 mensen om het leven. Er vielen 176 gewonden.

Bron: New York Times. Beeld: Facebook