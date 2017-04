Slecht nieuws voor Sven Kramer

Tijdens een wielren-race in Drenthe is schaatser Sven Kramer op een vervelende manier gevallen. Hij heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken.

De topschaatser kwam ten val tijdens de Zuidenveldtour, die 200 kilometer bedraagt.

Even schrikken

Hij is meteen gestopt met sporten en is direct naar het ziekenhuis gegaan. Kramer maakt regelmatig uitstapjes naar het wielrennen. De negenvoudig wereldkampioen allround schaatser zou op zo’n 5 kilometer van de finish vandaan hard onderuit zijn gegaan. De schaatser van Team LottoNL-Jumbo is in voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar in Zuid-Korea.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: nu.nl. Beeld: ANP