Video over ‘slutshaming’ van studente Milou (21) gaat viral

Ze is het helemaal zat dat mannen van de Groningse studentenvereniging Vindicat haar een ‘hoer’, een ‘slet’ of een ‘laag wijf’ noemen, vertelt studente Milou Deelen op Facebook. Voor Internationale Vrouwendag maakte ze een indrukwekkende video, die al meer dan 360.000 keer is bekeken.

Met het filmpje vraagt ze aandacht voor de vrouwonvriendelijkheid in het corps, waar ze zelf ook lid van is. “Als jongens seks hebben en hier openlijk over spreken, is dit tof”, schrijft ze. “Als meisjes – zoals ik – dit doen, daalt ons respect of onze waardigheid.”

Lied

Ze had de ‘hoofdrol’ in een traditioneel lied dat jongens zingen over ‘het laagste meisje van het jaar’, onder mannelijke corpsleden ging rond dat ze ‘te doen was’ voor een pakje peuken en een Smirnoff. “Ik schaamde me diep en voelde mij vernederd. Toen ik men hierop aanspraak, kreeg ik terug dat het maar een grap was.”

Bepaald niet grappig, vond Milou uiteraard. Met haar filmpje raakt ze een snaar: duizenden mensen hebben het bericht geliked en gedeeld. Studentenvereniging Vindicat

Vindicat, dat eerder al in opspraak raakte na incidenten tijdens de ontgroening en vanwege een ‘bangalijst’ met vrouwelijke leden, steunt de studente. In een reactie bij krant Trouw zegt het bestuur: “Er is ongeveer een week geleden een eerste gesprek geweest om over haar situatie te praten en te kijken naar manieren om deze omgangsvorm binnen de vereniging uit te bannen.” De originele post van Milou…

