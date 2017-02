Vannacht meer sneeuw en morgen smog: kijk daar écht mee uit

Vanavond en vannacht kan het glad worden, dus is het oppassen. Daarnaast kan er nog meer sneeuw vallen vannacht en morgen. Maar vooral de smog van morgen zorgt voor waarschuwingen.

De luchtkwaliteit is zondag mogelijk onvoldoende.

De tekst gaat verder na de video.

Paddenstoelen zijn allesbehalve saai.

Uitkijken

Door fijnstof is er kans op smog, wat klachten kan veroorzaken bij mensen met een luchtwegaandoening. Maar ook voor kinderen, ouderen en mensen die zich in de buitenlucht inspannen is het oppassen morgen. Beter kun je dus niet gaan sporten buiten morgen of in de tuin gaan werken.