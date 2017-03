Afschuwelijk: jongen (11) overlijdt nadat hij de snelweg in Oegstgeest oversteekt

Een vreselijk drama in Oegstgeest: een jongen van 11 jaar oud wilde daar de snelweg oversteken. Maar hij werd geschept door een auto.

Het gebeurde op de A44, ter hoogte van tankstation Elsgeest. Waarom de jongen wilde oversteken, is niet helemaal duidelijk. Volgens de politie lijkt het erop dat hij de snelste weg wilde nemen.

Vreselijk

Toen de jongen in de berm stond om over te steken, trapten passerende automobilisten al in paniek op de rem om hem te waarschuwen voor het gevaar, aldus de politie. Maar hij probeerde het toch. Het jongetje werd op de plek behandeld aan zijn verwondingen, maar overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto en andere getuigen zijn opgevangen en krijgen psychische hulp. Waar de ouders van het jongetje waren op het moment van het ongeluk, is niet bekend.

Bron: AD. Beeld: ANP