Sophie en Xander zijn samen met dochtertje weer op Nederlandse bodem

Het dochtertje van Xander en Sophie, Céla Lynn, is zojuist aangekomen in Nederland. Een compleet ‘welcome home’-gezelschap wachtte hen op. Céla Lynn is nu 2 weken oud. Ze kreeg donderdag een paspoort en was toen klaar om te vliegen. Dit liet de trotse moeder Sophie weten via Instagram.

Ready to fly #myAmericangirl 🎀🇺🇸🍼👸🏼 Een bericht gedeeld door Sophie de Buisonjé (@sophiedbuisonje) op 16 Feb 2017 om 10:03 PST

Having coffee at #thebutchersdaighter #venicebeach ☕️🍼#luckyme #handsome Een bericht gedeeld door Sophie de Buisonjé (@sophiedbuisonje) op 15 Feb 2017 om 8:33 PST

Het stel ging op 23 januari naar Amerika toen om hun dochtertje te zien. Ze werd op 28 januari geboren. Maar dat lieten ze nog eventjes stil. “Daar is ze dan: Céla Lynn de Buisonjé! Onze dochter is op 28 januari geboren, stiekem hebben we haar nog even voor onszelf gehouden”, schreef Xander wat later op Instagram.Het stel koos voor een draagmoeder, omdat in 2013 bij Sophie een goedaardige tumor uit haar buik werd weggehaald. Artsen raadden haar toen af om zwanger te worden. Hun zoon Dex vloog mee naar de Verenigde Staten. Xanders oudste zoon Sem, die hij kreeg met Wendy van Dijk, bleef in Nederland.

Totally in love 💝 #CélaLynn #babygirl Een bericht gedeeld door Sophie de Buisonjé (@sophiedbuisonje) op 7 Feb 2017 om 4:07 PST

En de blije moeder met haar meisje:

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland! Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram