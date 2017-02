Mooi: 40 mishandelde Spaanse honden gered van de dood

Geweldig om te zien: gisterenmiddag zijn 11 honden uit Spanje naar Oss gebracht, waar de beestjes zijn opgevangen door vrijwilligers van World Animal Protection.

De windhonden worden in Spanje Galgo’s genoemd en zijn door een Spaanse organisatie gered van de dood. Deze honden worden veelal gedumpt door Spaanse jagers aan het einde van het jachtseizoen. Het is een schrijnend verschijnsel, want iedere gedumpte hond is er natuurlijk één teveel.

World Animal Protection zet zich in voor een goed thuis voor de Galgo’s. Jaarlijks worden er maar liefst 50.000 windhonden gedumpt of vermoord. Daarom is World Animal Protection een petitie gestart die ze aangaan bieden aan het Spaanse Ministerie van Sport. Ze willen dat het afschieten van de honden stopt.

Bij hun laatste reddingsactie konden ze 40 hondjes meebrengen. 11 daarvan krijgen nu een welverdiend en warm thuis in Nederland.

Bron: Hart van Nederland.