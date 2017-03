10-jarig jongetje vindt spaargeld van zijn opa en doet dan iets héél creatiefs

Een 10-jarige Spaanse jongen keek even goed rond in het huis van zijn grootouders en ontdekte een berg contant spaargeld. Hij besloot er iets creatiefs én sociaals mee te doen.

Hij nam het mee naar school om het daar vervolgens uit te delen aan zijn vriendjes.

Eh, waar is het

En het was nogal wat: in totaal maar liefst 10.000 euro. Sommige klasgenoten lieten het geld zien aan hun ouders. Die vroegen zich natuurlijk gelijk af hoe ze aan zulke bedragen kwamen. Zij namen contact op met de school en op hetzelfde moment merkte de grootvader van de jongen dat hij iets miste.

Alsjeblieft

De opa van de jongen was altijd bang om zijn spaargeld op de bank te zetten… De man heeft via een WhatsApp-groep waarin de leerkrachten en ouders van de leerlingen zitten, een oproep gedaan. Hij hoopt zo zijn geld, of in ieder geval een deel ervan, terug te krijgen. Een van de vaders zegt: “Ze hadden het geld beter moeten verstoppen, kinderen blijven toch kinderen, hé.” De knul heeft zich ongetwijfeld populair gemaakt die dag.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Getty