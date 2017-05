Speciaal voor Moederdag heeft Leontine Borsato een nieuw kapsel

Voor een Moederdag-fotoshoot in het blad Beau Monde heeft Leontine een nieuwe coupe gekregen van haar persoonlijke kapper en vriend Leco van Zadelhoff.

En wat het resultaat helemaal leuk maakt is dat Leontine samen met haar dochter Jada poseert.

Andere tinten

Wat een mooie moeder-dochtermoment dat prachtig is vastgelegd op beeld. Het haar van Leontine is weer een tint donkerder gekleurd: eerder was het nog een stuk roder.

#Repost @borsato (@get_repost) ・・・ Mijn meiden in de nieuwe Beaumonde 😍 #moederdagshoot #lecolook Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 13 Mei 2017 om 5:46 PDT

En ook Leco is hartstikke trots op het eindresultaat:

En zo zag haar kapsel er aan het begin van deze maand nog uit:

About last night ❤️❤️❤️Thanks @jessevdv Dinner was great again at @baoase #dinner #blessed #enjoythemoment #enjoylife❤️ Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 4 Mei 2017 om 8:49 PDT

Bron & Beeld: Instagram