Vrouw heeft vreselijke spijt van facelift: “Ik durf niet in de spiegel te kijken”

Carol Bryan (54) uit het Amerikaanse Florida had al vaker botox gebruikt om de rimpeltjes in haar gezicht op te vullen. Nu wilde ze ook een zogeheten ‘filler’ uitproberen. Maar het ging mis.

De dokters hadden haar overtuigd dat de fillers voor een beetje extra volume zouden zorgen in haar “verouderde voorhoofd en kaken”.

Zwellingen

Maar het pakte verschrikkelijk uit voor de vrouw. Na de behandeling had ze last van blauwe plekken en zwellingen in haar gezicht. Dat komt vaker voor en Carol maakte zich nog geen zorgen. Maar toen het na 3 maanden nog niet weg was, raakte ze in paniek. Artsen raadden haar aan om een corrigerende behandeling te nemen. Dat maakte het alleen nog maar erger.

Bij een operatie om de zwellingen bij haar voorhoofd minder te make, werd een oogzenuw geraakt. Hierdoor is ze nu permanent blind aan haar rechteroog. En ook de rest van haar gezicht zag er nog niet uit zoals het zou moeten horen.

Depressief

Ze voelde zich vreselijk. “Ik durfde niet eens in de spiegel te kijken”, vertelt ze. “Het voelde alsof ik het gezicht van een buitenaards wezen had. Mijn voorhoofd was zo zwaar dat het over mijn ogen zakte. Ik overwoog zelfs om uit het leven te stappen.”

Uiteindelijk werd ze in Californië meerdere keren geopereerd aan haar gezicht om alles beter te maken. Hoewel ze er nooit meer hetzelfde zal uitzien als vroeger, is Carol positief over het resultaat. Intussen heeft ze een organisatie opgericht om mensen bewust te maken van de gevaren van schijnbaar onschuldige cosmetische ingrepen. “Ik voel me fantastisch vandaag”, zegt ze. “Ik ben blij dat ik nog leef en voel me mentaal beter dan ooit tevoren.”

Carol Bryan opened up about her devastating experience to warn women about the dangers of injectible fillers. https://t.co/Tubqs5u6kV — RachFeed (@RachFeed) 4 augustus 2016

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

60-jarige vrouw krijgt enorme metamorfose.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Twitter