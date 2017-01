Brrrr: het lijkt te spoken op deze foto

Denk je een gewone foto te klikken, zie je na afloop een heel duister figuur op je plaatje… Dat zal behoorlijk schrikken zijn geweest voor de fotograaf in kwestie.

De Amerikaanse Richard Christianson plaatste een mysterieus plaatje op social media die inmiddels viral gaat.

De reacties stroomden binnen: iedereen heeft zo zijn of haar theorieën. Volgens Christianson heeft hij het aparte kiekje kort na de jaarwisseling zelf gemaakt. Op Facebook plaatste hij een wanhopig bericht, waarin stond geschreven: “O mijn god, kan iemand mij alsjeblieft vertellen wat dit is?”. Volgens de man achtervolgde de vage schim hem zelf onderweg naar huis.

De een reageert met dat het een Photoshop-trucje is, de ander noemt het een ‘verwaaide palmboom’ en weer een ander denkt dat het een ‘silhouet van een standbeeld’ is. Maar wat het nou echt is, is vooralsnog niet duidelijk.

Bron: HLN. Beeld: Facebook