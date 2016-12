Stervende vrouw die zoontje kerstcadeaus wilde zien uitpakken, is overleden

Nina Cusick (34) kreeg afgelopen jaar te horen dat ze darmkanker heeft en niet oud zou worden. Haar laatste wens wasvhaar 21 maanden oude zoontje zijn kerstcadeaus te zien uitpakken. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn.

Nina’s echtgenoot Ed deelt op Facebook dat zijn vrouw 10 dagen voor Kerst is overleden. Hij zamelde eerder dit jaar nog 100.000 pond in om een poging te doen Nina’s leven te verlengen zodat ze hun enige kind nog zijn kerstcadeautjes zou kunnen zien uitpakken.

Behandeling

Nina kwam in aanmerking voor een nieuw soort behandeling die januari van start zou gaan. Om dat te halen, had ze medicijnen nodig die haar leven konden verlengen. Het stel koesterde de hoop dat ze januari zou halen – of nog in ieder geval nog samen met zoontje Teddy Kerst zou kunnen vieren.

‘In mijn armen overleden’

“Met de ergste pijn die ik ooit heb gevoeld, schrijf ik dit om al onze vrienden te informeren dat mijn Nina is overleden. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze afgelopen week een infectie opliep. Ze heeft zo hard voor haar leven gevochten, maar de antibiotica hadden geen effect. De medicatie werd stopgezet en ze is mijn armen overleden terwijl ik naast haar op het ziekenbed lag. Ik ben meer dan verwoest. Ze was mijn wereld.”

Bron: The Daily Mail/Facebook. Beeld: Facebook, iStock