Studente valt 35 kilo af en inspireert nu anderen op social media

De Britse studente Tara Coltman-Patel is 23 jaar en woog naar eigen zeggen 111 kilo. Ze veranderde haar levensstijl compleet en viel daarmee ruim 35 kilo af. Nu inspireert ze andere mensen op Instagram, waar ze ruim 41.000 volgers heeft.

Tara plaatst regelmatig foto’s van haar inspirerende bordjes met eten en wij moeten toegeven, die zien er ook prachtig en kleurrijk uit (tekst gaat verder onder de foto’s):

Tara is een PhD-studente aan de Nottingham Trent University en leefde een “studentikoos” en ongezond leven, met veel junkfood, kant-en-klaarmaaltijden en zelfs een dagelijks ontbijt met KitKat’s.

Haaruitval

Toen ze een foto van haarzelf zag aan het kerstdiner, schrok ze zo erg dat ze besloot haar leven radicaal om te gooien. Haar slechte lifestyle zorgde voor veel stress en zelfs haaruitval. “Ik was ongelukkig en gestresst. Mijn haaruitval was zo erg dat ik shampoo voor kalende mannen moest gaan gebruiken. Toen ik goed naar mijn eetpatroon ging kijken, merkte ik dat een portie groente of fruit per wéék al een opgave voor me was.”

Voedingsdagboek

Met behulp van haar huisgenootje die veel wist over gezonde voeding, begon Tara gezonder te eten. Daarnaast ging ze een aantal keer per week naar de sportschool en besloot ze haar gezonde voeding bij te houden in een eetdagboek. Waar de meeste mensen met een voedingsdagboek opschrijven wat ze op een dag hebben gegeten, plaatse Tara foto’s op haar Instagram.

En nu is haar Instagramaccount dus uitgegroeid tot een bron van inspiratie voor vele mensen die gezonder willen eten. Tara is in 3 jaar tijd ruim 35 kilo afgevallen en ging van een maat 50 naar een maat 38.

