Als er één beroepsgroep is die weet hoe het flink mis kan gaan in een huwelijk, dan zijn het wel de echtscheidingsadvocaten. Zij horen immers achteraf alle verhalen aan op het moment dat de scheidingspapieren ingevuld moeten worden. Volgens hen zijn dít 8 overduidelijke signalen dat een koppel op een scheiding afstevent.

1. Als ze elkaar doodzwijgen

De Engelsen hebben hier een mooie term voor: the silent treatment. Volgens echtscheidingsadvocaten is het een heel slecht teken als een echtelijke ruzie uitmondt in een grimmig zwijgen. “Ruziemaken in een relatie is gezond, maar als het regelmatig zo uit de hand loopt dat jullie elkaar doodzwijgen, dan geef ik die relatie op de lange termijn weinig kans”, zegt scheidingscoach Jason Levoy.

2. Als ze weinig met elkaar gemeen hebben

Tegenpolen trekken elkaar aan, maar voor een goed huwelijk moet je toch echt wel een beetje uit hetzelfde hout gesneden zijn, waarschuwt advocate Lisa Helfend Meyer. “Bijvoorbeeld: als de ene heel extrovert is en ervan houdt om tot in de vroege uurtjes te gaan stappen, en de ander gaat liever om 20 uur met een goed boek naar bed, dan houdt zo’n koppel het nooit lang met elkaar uit.”

3. Als hun carrière altijd voorrang krijgt boven hun familie

Als één van de twee werk altijd voor alles laat gaan, zelfs voor zijn of haar relatie, dan kan dat een probleem worden, zegt echtscheidingsadvocaat Christian Denmon. “Zelfs als het koppel hier van tevoren afspraken over heeft gemaakt. Zo heb ik bijvoorbeeld veel militairen als cliënt gehad, waarvan de echtgenoot in eerste instantie akkoord ging met het werk van hun partner, inclusief de lange missies die daarbij horen. Maar na een paar jaar begon de echtgenoot er toch moeite mee te krijgen. Zelfs de sterkste relaties gaan op den duur kapot als één van de twee zijn carrière altijd voorrang geeft.”

4. Als ze geen sex meer met elkaar hebben

“Ja, er zijn relaties die zonder sex kunnen blijven bestaan”, zegt advocaat Randall M. Kessler. “Maar als echtscheidingsadvocaat horen wij zó vaak van cliënten dat ze al jaren geen sex meer met hun partner hebben gehad.” Het is voor Kessler dus vrij duidelijk: “Mensen kunnen wel een tijdje zonder sex, maar als puntje bij paaltje komt, blijft sex nou eenmaal een natuurlijk verlangen van alle levende wezens.”

5. Als ze elkaar minachten

“Met de ogen rollen, elkaar kleineren en elkaar minachtend behandelen: dat zijn duidelijke indicaties dat een relatie uiteindelijk kapot zal gaan”, zegt scheidingscoach Karen Covy. “Je hoeft het heus niet altijd met elkaar eens te zijn om een goed huwelijk te hebben, maar je moet welk respect voor elkaar hebben. De punten waarop jullie van elkaar verschillen moet je waarderen, in plaats van elkaar stom, dom of verkeerd te vinden om die verschillen.”

6. Als ze elkaars liefdestaal niet begrijpen of respecteren

Niet iedereen toont zijn liefde op dezelfde manier: de een koopt cadeautjes om zijn liefde te uiten, terwijl de ander het met woorden zegt, of juist met daden. In een huwelijk is het cruciaal dat je elkaars liefdestaal aanvoelt. “Als een koppel verschillende soorten liefdestaal gebruikt, dan kan het zijn dat ze elkaars liefde niet voelen, zelfs als die liefde er wel is”, zegt mediator Dennis Cohen. “Je moet weten hoe je jouw partner geliefd kunt laten voelen. Als een echtgenoot zijn liefde uit door cadeaus te kopen, maar zijn partner heeft juist verbale liefdestaal of quality time nodig om zich gewaardeerd te voelen, dan komt het gevoel van liefde dus niet aan bij de partner.”

7. Als ze niet eerlijk zijn over hun uitgaven

Zorg dat de geldzaken transparant zijn voor beide partners. “Een huwelijk is een samenwerkingsverband en beide echtgenoten moeten verantwoording aan elkaar afleggen over de financiën van het gezin”, zegt echtscheidingsadvocaat Puja Sachdev. “Als de financiën nog per partner apart geregeld zijn, dan kan elk van hen makkelijk te veel uitgeven. Een koppel kan best aparte bankrekeningen houden, maar als er geen transparantie is over hoe het geld wordt uitgegeven, dan is het vrijwel onmogelijk om financiële doelen te halen zoals het kopen van een huis of het plannen van je pensioen. Dat wordt op den duur geheid een groeiende frustratie.”

8. Als ze nooit ruzie maken

Veel koppels hebben de neiging om ruzies en problemen te vermijden, bijvoorbeeld door de waarheid te verdoezelen of door te negeren wat je dwarszit. “Maar dat leidt tot wrok”, zegt echtscheidingsadvocaat Douglas Kepanis. “Je echtgenoot is je beste vriend, je vertrouweling en je geliefde. Je zou álles tegen hem of haar moeten kunnen zeggen. En je zou zijn of haar commentaar moeten kunnen accepteren, zonder dat het gelijk je huwelijk verwoest.”

Bron: Huffington Post. Beeld: Istock