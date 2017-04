Afschuwelijk: Tessa (6) raakt been kwijt na keelontsteking

Toen de 6-jarige Tessa Puma last had van grieperige symptomen, gingen haar ouders er logischerwijs vanuit dat het daadwerkelijk om een griepje ging. Maar toen de kleine danseres klaagde over pijn in haar armen en benen, werd het héél snel véél erger.

Ze moesten naar 2 ziekenhuizen voordat artsen hen konden vertellen wat Tessa mankeerde. “Ze gingen er eerst vanuit dat het griep was en een kleine infectie,” vertelt Tessa’s father, Matt Puma, bij ABC News. “Ze lag een paar dagen in het ziekenhuis, maar naarmate de tijd vorderde werd haar been steeds erger en erger.”

Wat bleek: Tessa had een zeldzame infectie onder de leden, een “vleesetende bacterie”, die zich razendsnel verspreidt en je zachte weefsel opeet.

Spieren aangetast

Tessa’s pijn was zo erg dat ze het uitgilde als iemand haar been aanraakte. De doktoren besloten vervolgens met een operatie de zwelling te verminderen, maar terwijl ze bezig waren zagen ze al snel hoe erg haar spieren waren aangetast.

Ze moesten haar been vanaf de knie amputeren.

Keelontsteking

De artsen denken nu dat de keelontsteking die Tessa een maand ervoor opliep de boosdoener is. Dat lijkt vreemd, maar de necrotiserende fasciitis-bacterie die haar ziek maakte, kan in de bloedbaan terechtkomen en zich snel door het hele lijf verspreiden. Het kan zelfs dodelijk zijn.

Tessa moet nog een tweede operatie ondergaan, om haar been klaar te maken voor een prothese. Ze heeft nog een lange herstelperiode voor zich, maar haar ouders hebben er alle vertrouwen in. Oók in dat de kleine Tessa weer zal dansen.

Moeder

“Ze is zo’n slim, jong meisje, met zoveel ambitie,” vertelt Tessa’s moeder, Tina Puma. “Dit is een tegenslag, maar ik weet zeker dat haar dromen zullen uitkomen. Ze is een kleine doorzetter. Dit wordt gewoon een onderdeel van haar grote levensverhaal.”

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock

