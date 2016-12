The Voice-zangeres Barbara Straathof overleden

Triest nieuws: zangeres Barbara Straathof is vanmorgen op 41-jarige leeftijd overleden. Barbara werd bekend door haar deelname aan The Voice of Holland.

Barbara is overleden aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. Haar manager meldt: “Ze heeft tot het laatst gevochten om de ziekte te verslaan, maar heeft de ongelijke strijd helaas moeten opgeven. Barbara is overleden in het bijzijn van haar geliefde Chantal. Met Barbara verliezen wij een zangeres in hart en nieren, maar bovenal een prachtig, uniek, mooi, liefdevol en ongelooflijk leuk mens. Wij zijn in diepe rouw.”

Herdenking

Er komt een openbare herdenking voor Barbara. Daarna zal ze in besloten kring gecremeerd worden.

Lief , ongelofelijk grappig , mooi , eerlijk dat zijn een aantal eigenschappen van @barstraathof en nu is ze er niet meer ….. Ik ga je ongelofelijk missen …. Ik wens haar lieve vriendin Chantal haar fam en vrienden veel liefde en sterkte de aankomende tijd …. Kusjes voor altijd #barhethuisstaatondersteboven #thevoice Een foto die is geplaatst door Fred van Leer (@fredvanleer) op 24 Dec 2016 om 6:19 PST



Chemokuur

In april werd bekend dat Barbara ernstig ziek was. Door haar chemokuur moest ze in juni tot haar grote verdriet het concert van Adele missen. Daar vertelt ze over in deze video:

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP