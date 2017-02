Hij is 53 jaar, acteert daarvan al 33 jaar en speelde in die periode de meest aparte rollen. Maar voordat hij zich uitdoste als kapitein Jack Sparrow, Edward Scissorhands of Willy Wonka, was Johnny Depp ook gewoon een klein jochie. Wij zouden hem niet herkend hebben!

Tekst gaat verder onder de video.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Onherkenbaar, Johnny Depp als Donald Trump

Johnny werd in 1963 geboren in Kentucky, maar verhuisde al snel naar Florida. Zijn jeugd was niet altijd even gelukkig, zijn ouders hadden heel veel ruzie en gingen uit elkaar toen Johnny 15 was.

The Flame

Op zijn 16e stopte Johnny met school om zijn droom na te jagen: muziek maken met zijn bandje the Flame. Dat werd nooit een heel groot succes en uit geldgebrek ging Johnny acteren. The rest is history…

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Brightside. Beeld: Brightside, AFP