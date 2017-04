Deze thuisblijfvader laat hilarische briefjes achter voor zijn vrouw

Veel jonge ouders weten dat briefjes door het huis achterlaten als reminder voor de ander een prima strategie is om te overleven. Vader Chris Illuminati weet dat ook en hield die gewoonte zeven jaar lang vol.

En wát voor briefjes. Nadat zijn vrouw hem op het hart drukte zijn taken op te schrijven zodat hij ze niet zou vergeten, liet Chris zich dat geen twee keer zeggen. Hij liet door het hele huis briefjes achter voor zijn werkende vrouw, of zoals hij haar noemt: ‘zijn permanente huisgenoot’.

Succes

Chris kreeg er zoveel lol in dat hij besloot zijn briefjes te delen. Inmiddels is het gezin zeven jaar en honderden post-its verder. Zijn blog ‘Message with a bottle‘ is een daverend succes en hij heeft 60.000 volgers op Facebook. We snappen wel waarom: Chris’ briefjes zijn heel eerlijk en vooral heel herkenbaar.

Happy Easter!! #family #shootme Een bericht gedeeld door Message with a Bottle (@messagewithabottle) op 16 Apr 2017 om 10:34 PDT

So I turned this into a note because why not? #monsters #parenting #assholedad Een bericht gedeeld door Message with a Bottle (@messagewithabottle) op 29 Mrt 2017 om 12:33 PDT

VERY different reasons. Mine are more of the “oh shit!” variety. #kids #school #hideuntilseptember Een bericht gedeeld door Message with a Bottle (@messagewithabottle) op 13 Mei 2016 om 10:37 PDT

