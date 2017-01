Deze tiener ontdekte dat ze zes (!) dubbelgangers heeft

De 17-jarige Santana Guturriez liep nietsvermoedend door een winkelcentrum toen ze een meisje zag dat sprekend op haar lijkt. Maar dat meisje blijkt bij lange na niet de enige…

De kans dat de twee elkaar tegen het lijf zouden lopen was niet zo groot. Santana woont een flink stuk van het winkelcentrum vandaan, maar moest daar naartoe omdat ze iets moest ophalen uit de Apple store. Daar zag ze haar look-a-like, die die dag aan het werk was.

De twee meiden lachten samen om het voorval, maakten een foto en wisselden contactgegevens uit. Maar alsof dit nog niet bijzonder genoeg is, wordt het nog gekker.

Toen Santana de foto deelde op Twitter doemden er namelijk nog meer dubbelgangers op die stuk voor stuk als twee druppels water op haar lijken. Dit zijn ze allemaal:

I found my literal doppelgänger just now wtf pic.twitter.com/dphk7LodtJ — SANTAna (@santanaa_g) 24 september 2016

@santanaa_g ummm I found your 3rd clone… y’all are triplets man 😂 pic.twitter.com/eelv9AftyB — . (@IdjB4H3vIMZTTD8) 3 januari 2017

@santanaa_g you guys both look like samantha boscarino pic.twitter.com/2RnGhSX6vh — 🌞 (@seececerun) 4 januari 2017

@santanaa_g so I collected y’all people commented pic.twitter.com/SX2o4AhT2e — Scarlet the potato (@daniellaSht_) 4 januari 2017

Ongelooflijk, toch? “Het lijkt me heel leuk om op een dag met z’n zessen af te spreken en elkaar in het echt te zien”, zegt Santana er zelf over. Wij kunnen niet wachten op de foto’s.

