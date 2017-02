Titanic-acteur Bill Paxton (61) overleden

De Amerikaanse acteur Bill Paxton is zaterdagavond op 61-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een complicatie tijdens een operatie. De Titanic-acteur laat een vrouw en twee kinderen na.

De acteur speelde een bijrol in de hitfilm Titanic, maar was ook te zien in Twister van de Nederlandse regisseur Jan de Bont en de beroemde sciencefictionfilm Aliens.

Voor zijn acteerwerk werd Bill Paxton genomineerd voor een Emmy en maar liefst vier Golden Globes.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Beeld: GettyImages