Donald Trump heeft ooit déze bekende actrice mee uit gevraagd (en ze zei nee)

In een interview met de Zweedse media heeft actrice Emma Thompson verteld dat de Amerikaanse president Donald Trump ooit met haar een afspraakje wilde.

Zo zegt ze dat hij met haar uit eten wilde en dat hij voor haar verblijf in zijn hotel wilde betalen.

Je weet maar nooit

Volgens de Britse actrice, bekend van onder andere ‘Love Actually’, gebeurde dit in de jaren ’90.”Hij belde me gewoon op en vroeg of ik interesse had in het slapen in zijn hotel. Toen ik vroeg waarom hij daarover belde zei hij: ‘Ik denk dat we goed met elkaar op kunnen schieten, dus ik neem je graag mee uit eten’. Ik wist natuurlijk niet wat ik moest zeggen. Dus ik mompelde maar dat ik het nog zou laten weten.”

Uiteindelijk is het er nooit van gekomen, van die avond. Tja, ze had zómaar de First Lady kunnen zijn, als ’t anders was gelopen…

Emma Thompson op de rode loper bij Disney’s nieuwe ‘Beauty and the Beast’:

Bron: Time. Beeld: ANP