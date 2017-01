Waarom deze foto van een tweeling met een droevige reden de wereld over gaat

William Brengtlinger heeft een prachtig tweelingzusje, Reagan. Maar de twee kunnen niet voor lang samenzijn.

William is geboren met een hartafwijking.

Om te koesteren

Dokters dachten dat het jongetje doodgeboren zou worden, maar toen moeder Lyndsay beviel van haar twee kinderen, kwam ook William levend ter wereld. Ze zagen er allebei prachtig uit. En hoewel Reagan kerngezond is, had William een hartafwijking waardoor hij niet lang in leven kon blijven. Toch mochten ze met hun ouders mee naar huis.

Gemis

Vader Matthew: “Het waren de 11 mooiste dagen van mijn leven. Wij, als gezinnetje van vier, samen.” Na 11 elf dagen overleed de kleine William. Als een kerstcadeau wilde familievriend Mandy Edward ze iets moois geven. Ze regelde een fotograaf, zodat zij de kostbare momenten met elkaar voor de eeuwigheid kon vastleggen. En dat leverde ontroerende en prachtige foto’s op. Fotograaf Lindsey Brown: “Het was zo moeilijk, want William zag er zo goed en gezond uit. Je kunt het je niet voorstellen.”

Thoughts and prayers to this beautiful family. Their story can be found here: http://www.lindseybrownphotos.com/uncategorized/babies-william-reagan-4-days-new-northwest-ohio-newborn-lifestyle-photographer/ #lindseybrownphotography #newbornlifestylephotography #newbornlifestylephotographer #newbornphotography #newbornphotographer #naturallightphotography #naturallightphotography #twins #newborntwins #nikond800 Een foto die is geplaatst door Lindsey Brown Photography (@lindseybrownphotography) op 3 Jan 2017 om 4:12 PST

Bron: Redbook Magazine. Beeld: Lindsey Brown