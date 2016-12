Onbekende held redt tweeling van levensgevaarlijke val van trap

In het centrum van Gent heeft een onbekende man mogelijk het leven van een tweeling gered. Toen de moeder van het tweetal de trap afging, verloor ze haar grip op de buggy. Gelukkig liep op dat moment een man de trap op, die de buggy nog net kon tegenhouden. Fieuw, dat ging maar nét goed.

Twee studenten Journalistiek die een reportage filmden voor hun studie, waren getuige van het voorval. Ze hoorden een gil, draaiden de camera en legden het tafereel vast. Eén van de twee studenten, Stef Veldeman, vertelt aan Nieuwsblad wat er voor hun ogen afspeelde: “Een vrouw bleek met haar buggy de trappen af te willen dalen, maar de kinderwagen met daarin een tweeling, glipte om een of andere reden uit haar handen. Mogelijk was ze afgeleid omdat ze aan het telefoneren was terwijl ze wandelde.”

