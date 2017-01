‘Wondertweeling’ die samen nog geen 1,5 kilo woog overleefde door bubbeltjesplastic

Toen de tweeling Lewis en Logan geboren werd, wogen ze samen nog niet eens 1,5 kilo. Maar deze ‘wondertweeling’ wist te overleven: mede dankzij bubbeltjesplastic en boterhamzakjes.

In februari 2015 werden Lewis en Logan veel te vroeg geboren, na een zwangerschap van 25 weken. Ze waren nog zo klein: Lewis woog zo’n 650 gram en Logan 765 gram. Artsen waarschuwden de ouders dat de tweeling waarschijnlijk hun eerste nacht niet zouden overleven.

Bubbeltjesplastic

Premature kindjes worden vaak in een boterhamzakje gestopt om hen op temperatuur te houden, maar dit was de eerste keer dat de artsen in het ziekenhuis van Kintyre ook bubbeltjesplastic gebruikten. Met succes! De jongens kwamen hun eerste nacht goed door.

Infecties

Maar ook de weken daarna bleek het een enorme strijd om de tweeling in leven te houden. Logan moest geopereerd worden aan zijn hartklep toen hij nog maar 4 weken oud was. En Lewis liep toen hij 6 weken was verschillende infecties op, waaronder E.coli en meningitis. Pas toen de tweeling 5 weken oud was, mocht moeder Lynne ze voor het eerst vasthouden. En 4 maanden later, na meerdere operaties, mocht de tweeling eindelijk naar huis.

De jongens zijn inmiddels bijna 2 jaar oud en kerngezond. Ze lopen slechts een klein beetje achter in hun ontwikkeling. “Ik hoorde mijn baby’s pas na hun eerste maand voor het eerst huilen”, vertelt moeder Lynne. “Het was het schattigste geluid van de wereld. Ondanks alles wat we hebben moeten doorstaan, zijn we heel gelukkig. Er zijn baby’s die het niet halen, of die nog veel meer complicaties oplopen dan onze jongens. Het is geweldig, ik ben geboren om een moeder te zijn.”

Bron: Daily Mail. Beeld: Istock