Tweeling heeft fotoshoot in bruidsjurk – maar niet voor hun huwelijk

Sarah en Rebecca zijn een tweeling en ze zijn allesbehalve van plan om binnenkort te gaan trouwen. Toch trokken ze beiden voor een bijzonder moment een trouwjurk aan.

Ze zijn dol op hun vader Scott en willen dat op deze manier graag laten zien.

Helpen

Scott is in 2012 gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer. Hierdoor gaat zijn gezondheid zienderogen achteruit en wordt zijn geheugen steeds slechter. Sarah en Rebecca hebben hun carrière op een laag pitje gezet om zo samen voor hem te kunnen zorgen. Hun moeder kon zo haar baan houden, zodat zij wel nog inkomen zouden krijgen.

Voor altijd

Vorig jaar werd Scott 80 en dat was voor de meiden een mooi moment om hun leven met elkaar vast te leggen op camera. Hij heeft altijd heel goed voor hen en hun broertje gezorgd en hij is de beste vader die ze zich ooit konden wensen. Ze gaven hem daarom als cadeau een fotoshoot in trouwkostuums.

Hartveroverend

De kans is namelijk best groot dat hij hun grote dagen niet meer bewust zal meemaken. Op deze manier is hij er toch altijd al een beetje bij geweest. De foto’s gaan inmiddels het internet over en het verhaal verovert vele harten.

