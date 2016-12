Bijzonder: tweelingzussen bevallen enkele uren na elkaar

Een kerstwonder in Engeland: 2 tweelingzussen bevielen daar slechts enkele uren na elkaar van hun baby. De één is geboren op kerstavond, de ander op Eerste Kerstdag. Wauw wat mooi!

Tweelingen hebben over het algemeen natuurlijk al een bijzondere band en die wordt alleen maar hechter wanneer je op hetzelfde moment in verwachting bent. Dit was althans het geval bij de Britse Kelly en Ashleigh, die allebei op kerst bevielen van kerngezonde baby’s.

Twin sisters from Devon celebrate Christmas babies https://t.co/4HzBMUCc6r — BBC News (UK) (@BBCNews) 30 december 2016

Een extra bijzonder feitje was dat de zussen allebei pas in januari waren uitgerekend, 2 weken na elkaar. Maar toen Kelly last kreeg van weeën op kerstavond, volgden die van Ashleigh ook al snel. Niet veel later werden baby’s River en Louella geboren.

North Devon Journal published Regional news: Twin sisters celebrate double Christmas baby joy https://t.co/HoeIy5eMB5 — Whats in Devon (@whatsindevon) 30 december 2016

Een paar dagen voordat Kelly beviel had ze al last van weeën. Op dat moment kreeg ze een berichtje van haar zus die voelde dat er iets aan de hand was. De zusjes waren toen allebei 30 weken zwanger.

Kelly en Ashleigh waren al erg close met elkaar, maar de bevallingen hebben de tweelingzussen nog dichter bij elkaar gebracht.

Dat noemen wij nog eens een kerstwonder!

Bron: BBC. Beeld: iStock