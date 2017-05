Waarom iedereen verbaasd is over deze Twitter-actie van Melania Trump

Iedereen herinnert zich nog de ijzige kou tussen Donald en Melania Trump tijdens zijn inauguratie. Het lijkt erop dat Melania zelf die kou ook voelde…

De First Lady van Amerika heeft namelijk een tweet opgeslagen onder haar favorieten waarin staat dat de enige muur die er gebouwd wordt de muur tussen haar en Donald is:

En dat is toch een beetje frappant. Er werd nog even geroepen dat iemand het beeld had gefotoshopt, maar laten doken er meer mensen op die exact hetzelfde zagen op Melania’s account. De betreffende tweet stond langer dan een halfuur onder haar favorieten totdat iemand hem uiteindelijk verwijderde.

Verantwoordelijk

Nog verwarrender maakt het feit dat Melania sinds de verkiezingsdag twittert van een account dat @FLOTUS heet in plaats vanaf @Melaniatrump – en dat account ook genoemd werd in de desbetreffende tweet. Het is dus niet helemaal duidelijk wie precies verantwoordelijk is voor het liken van het bericht, maar het lijkt vooralsnog geen goed teken…

Half an hour later – the tweet is still liked! — William Turton (@WilliamTurton) May 3, 2017

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Redbookmag. Beeld: ANP