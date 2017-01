Deze vrouw dacht dat ze uitslag had van het scheren, maar het bleek kanker

De 21-jarige Rhiannon Douglas dacht dat ze heel zware uitslag had nadat ze haar benen had geschoren. Toen de uitslag zich begon te verspreiden, besloot ze naar de huisarts te stappen. Daar bleek iets heel anders aan de hand.

De huisarts vermoedde in eerste instantie dat Rhiannon een zeldzame aandoening had waarbij haar aderen ontstoken raakten. Ze werd naar huis gestuurd met ibuprofen, maar thuis werden de symptomen alleen maar erger. “De uitslag was al heel pijnlijk, maar later begonnen mijn benen ook op te zwellen en kreeg ik pijn in m’n gewrichten”, vertelt ze. “Ik kreeg moeite met traplopen en raakte snel buiten adem.”

Tumor

Uiteindelijk werd Rhiannon naar de eerste hulp gebracht. Na verschillende onderzoeken ontdekten artsen een tumor van 8,5 centimeter in haar borst. Haar grootste angst werd werkelijkheid toen bleek dat ze een zeldzame vorm van de ziekte van Hodgkin heeft.

Op tijd ontdekt

Ze kreeg te horen dat de uitslag een zeldzaam symptoom is van de ziekte. Zonder de uitslag was de kans groot dat de kanker niet op tijd was ontdekt. Na de diagnose besloot Rhiannon haar leven drastisch om te gooien. “Ik gebruik allerlei natuurlijke middeltjes en behandelingen en ben veganistisch geworden. Ik denk dat dat me veel heeft geholpen.”

Waarschuwen

De tumor is inmiddels een centimeter geslonken. Daarom heeft ze geen chemotherapie nodig. “Die van mij werd gelukkig op tijd gevonden, maar dat geldt niet voor iedereen.” Door haar verhaal te delen wil ze mensen waarschuwen voor de ongewone symptomen van kanker. “Maar ik vind het ook belangrijk dat aan het woord ‘kanker’ niet meteen een doodvonnis hangt. Ik zie de toekomst positief tegemoet en hoop deze zomer in remissie te zijn.”

“My ‘shaving rash’ turned out to be cancer, and now I want everyone to be aware of the warning signs.”https://t.co/WAbRLyVgeH pic.twitter.com/jCSXv1Hn26 — Express & Star (@ExpressandStar) 11 januari 2017

