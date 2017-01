Uniek: heel gezin is op dezelfde dag jarig

Grappig feitje: er zijn ongeveer 19 miljoen andere mensen in de wereld jarig op jouw verjaardag (behalve als je op 29 februari bent geboren).

Dat lijkt aardig wat, maar tóch is ’t bijzonder als je op dezelfde dag jarig bent.

Kleine kans

Zeker als die ander je partner én de vader of moeder van je kind is. Een Amerikaans koppel, Hillary en Luke, maken het samen mee. Ze zijn allebei geboren op 18 december. En dat is niet alles. Toen Hillary in maart zwanger raakte, hadden ze niet door dat hun kindje in dezelfde tijd van het jaar zou worden geboren als dat zij jarig zijn. Maar toen ze de uitgerekende datum gingen berekenen, was dat verdacht dichtbij hun eigen verjaardagen: 15 december.

Tadaa

Het leek het stel wel leuk om een verjaardag met z’n drieën te hebben. Maar ja, planning is niet makkelijk bij een natuurlijke geboorte. Het koppel ging ’s avonds op 17 december even een rondje lopen om de weeën op te starten. En warempel: de vliezen braken. De volgende ochtend kwam hun zoon Cade ter wereld. Ja, op 18 december, dus.

Bliksem

Of dat vaak gebeurt? Nee. De kans dat zowel ouders als kind op dezelfde dag jarig zijn, is 1 op 133.000. Ter vergelijking: de kans dat je wordt geraakt door een bliksem is 1 op 12.000 – veel groter dan op één dag alle verjaardagstaarten hebben.

Bron: CBS News. Beeld: Facebook