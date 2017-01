Dat David Beckham onze harten nog altijd sneller laat kloppen, laat bovenstaande video wel zien. Maar wist je al hoe de vader van David eruitziet? Nou…

Wij weten dat wel! Ted Beckham is 69 en werk als gasfitter. We weten erg weinig over hem, behalve dat hij in Londen is geboren en dat hij uiteraard supertrots is op zijn zoon.

Dit is hem dan:

En? Lijkt hij?

LEES OOK:

Beeld: GettyImages