Waarom déze foto van een vader het hele internet ontroert

De 17-jarige Mackenna Newman deelt op social media een foto van de rug van haar vader. En vervolgens gaat dat plaatje viral.

Want er schuilt een verdrietige reden achter de foto.

De tekst gaat verder na de video.

Nicolette Kluijver wint strijd tegen kanker.

Bij haar blijven

Vorig jaar kreeg de moeder van Mackenna, Marci, te horen dat ze schildklierkanker heeft. Voor haar intensieve behandeling moest zij een week in isolatie doorbrengen. Maar haar vader Jon wilde haar geen moment alleen laten. “Jon gaat mee naar elke doktersafspraak, elke bloedtest, elke operatie, elke bestraling. En zoals je kan zien, als hij niet aan mijn zij kan zijn, is hij zo dichtbij als hij kan”, vertelt Marci.

Tranen

En die liefde ontgaat ook hun dochter niet. “Mijn vader heeft een bureau gemaakt aan haar deur om haar gezelschap te houden en nu moet ik huilen”, schrijft de tiener bij haar foto. Mackenna krijgt veel online steun. Een vrouw die in dezelfde situatie als Marci had gezeten, kon haar helemaal begrijpen”Dat is wat mijn kinderen en echtgenoot ook deden. Ik kon de deur openen en zo lang er een paar meter tussen zat, konden we praten.”

My mom has to stay in her room in isolation for her cancer radiation so my dad set up a desk at her door to keep her company and I’m crying pic.twitter.com/rucH9HfDvk

— kenna (@mackenna_newman) 14 april 2017