Alleenstaande vader maakt de mooiste kerstkapsels voor zijn dochter

Greg Wickherst maakt er een sport van om zijn dochter Izzy te voorzien van de mooiste kapsels. Nu de feestdagen eraan komen, leeft hij zich helemaal uit op het haar van het meisje.

Vorig jaar haalde alleenstaande vader Greg al het nieuws omdat hij bij een kapper in de leer ging om het haar van zijn dochter te kunnen doen. Izzy bedenkt de kapsels die haar vader vervolgens maakt. Greg geeft toe dat niet alles even geslaagd uitpakt, maar zijn ‘Izzy the snowman’-look verdient echt een prijs:

Persoonlijk is Greg ook erg in z’n nopjes met deze gevlochten kroon:

Al worden wij persoonlijk ook érg vrolijk van dit kunstwerk:

Kunnen we deze fantastische vader misschien nog ergens boeken voor Kerst?

LEES OOK:

VIDEO: Feestelijk kapsel voor de kerstdagen? Beautyvlogger Susan laat het zien!

Bron: Redbookmag. Beeld: iStock, Facebook.